「救人如救火」台中市警局第六分局警車22日行經工業區，停紅燈時突然被人狂敲車窗，員警原先以為遭受攻擊，等與敲窗男子對話，才知道事態緊急，趕快鳴笛開道救了1條人命。家屬十分感動，幸好警方聽到消息願意幫忙開道，也謝謝醫生的緊急搶救，才把人救回來。

警方指出，巡邏警車22日在工業區停車，突然遭到男子敲打車窗，一度以為遭受攻擊，等到與對方對話，才知道男子車上載著同事；同事突然喘不過氣，希望能趕快把人送到醫院。

警方表示， 員警聽見狀況問要送去哪家醫院？立刻開始鳴笛開道；要求男子開車跟在後方，一路護送到台灣大道旁的澄清醫院；兩車到場坐在副駕駛座的同事已經快要喘不過氣，馬上被送到急診室急救，最後成功挽回性命，警方使命必達。

民眾對於警察開道的暖舉，紛紛按讚，咸稱讚這才是「人民保母」。警方強調，成功救人一命的過程中，每個人都很重要。

(中時 )