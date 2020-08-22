「大煙囪的千迴百轉」活動，現場呈現了珍貴史料，也有當年各種流行文化，讓大家仿佛走進過往眷村的風華歲月。（陳育賢攝）

「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」是台灣少數僅存軍事工業遺跡。（市府提供／陳育賢新竹傳真）

為了重現新竹市六燃與眷村的風華與文史，新竹市政府22日起一連兩天在「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」辦理「大煙囪的千迴百轉」活動，現場呈現了珍貴史料，也有當年各種流行文化，讓大家仿佛走進過往眷村的風華歲月。

副市長沈慧虹表示，「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」是台灣少數僅存軍事工業遺跡，戰後廠房作為眷戶居住使用，形成具「屋中有屋」與「空中樓閣」特色的重要眷村遺跡，海燃廠內大煙囪更是珍稀霜毛蝙蝠棲地，同時結合戰爭、科技與眷村文化之歷史建築。

新竹市政府已爭取文化部「再造歷史現場專案計畫」補助，辦理修復工程及保溫計畫，未來將此區規畫為「大煙囪遺址藝術村落」，以結合科技、藝術多媒體等方式，呈現2戰及眷村歷史。

沈慧虹說，歷史不容遺忘，大煙囪是2次大戰的歷史遺跡，而市府除致力於維護大煙囪擁有新生命與新記憶，也希望透過再造工作喚醒舊眷戶與新居民心裡的感動，並感謝建功高中林國松校長，每年都會安排2個小時的課程活動讓學生來到大煙囪學習，落實「在地學，學在地」精神，就如市長林智堅所述，新竹市永遠都是1個最包容、最多分享、最希望共好的城市。

文化局表示，此次活動除今天的開幕活動外，明天下午也邀請了新竹在地糖畫藝術家陳文斌現場作畫，並讓現場民眾可以和藝術家聯手發揮想像力，搭配六燃珍稀的霜毛蝠與六燃獨特的建築元素，一起隨性創作糖畫，體驗獨特的六燃日常。

另，明天晚間還特別安排播映新竹影像博物館館藏「新竹影人紀錄片」，透過電影敘事的鋪陳，感受在當時平凡生活中，居民共同的生活記憶、休閒娛樂。

(中時 )