指揮中心8月22日提出的篩檢精準度數值(取自指揮中心提供給媒體的圖片)

面對新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心堅持不願意擴大篩檢，連對入境全面篩檢也不願意，而指揮中心提出的理由是篩檢試劑精準度有限，擴大篩檢容易出現大量偽陽性、偽陰性，然而對比指揮中心4月和8月時的說法，竟出現同一種PCR篩檢方式在8月時精準度比4月時還低的詭異現象，不禁讓人疑惑，難道指揮中心都是在沒有經過嚴謹驗證之前就提出這些數值的嗎？那怎能以這種未經檢驗的數值，作為抗拒擴大篩檢的理由？

4月28日中央流行疫情指揮中心告訴外界，採用PCR方式篩檢，檢驗的敏感性95％、特異性99.99％，並以採算出如果對社區所有有症狀者篩檢，可能會出現多少偽陰性、偽陽性個案；結果到了8月22日，指揮中心又宣稱篩檢的敏感性僅90％、特異性95％，如果對入境者全篩會出現大量偽陽性、偽陰性。怎麼時間過了4個月，我們的篩檢精準度反而越來越低？

這有三個可能，首先，4月28日篩檢精準度的數值，是指揮中心在缺乏足夠驗證之下假設、推論出來的，所以被後來經過實證的數值推翻。但如果4月28日指揮中心可以在缺乏實證的情況下信口開河，焉知如今不會？所以第二個可能，兩次給的數值都是假設出來的。

果真如此，依照這種數值算出來擴大篩檢後可能出現的偽陽性、偽陰性人數自然也就不足採信，無法構成抗拒入境者普篩的理由，因為說不定我們篩檢的精準度其實遠高於政府給出的這些數值，出現偽陽性機率微乎其微。

最後一個可能，或許4月時我們有辦法買到比較多國際上先進廠商製造的篩檢試劑，所以精準度較高，但如今卻買不到這種高品質的只能用比較爛的試劑。

倘若如此，難道只要減少篩檢人數、不篩無症狀民眾就算是解決問題了嗎？該做的應該是趕快設法自製或購買到精準度更高的試劑，否則我們不可能都完全不篩檢，每天還是有一千多人從外國入境，政府持續用爛的試劑對當中有症狀者篩檢，到時驗出一堆偽陰性縱放到社區怎麼辦？

註1：檢驗方法的敏感性(sensitivity)是指真正得到感染的人，有多少百分比呈現陽性；特異性(specificity)是指真正沒有得到感染的人，有多少百分比呈現陰性。

註2：儘管陳時中8月22日談到篩檢時沒有說是用PCR或快篩，但4月28日他宣稱快篩敏感性才75％，PCR則有95％，對照8月22日他宣稱篩檢敏感性有90％，乃至於對1月起入境的25萬人全篩要多花8億元，算起來一人要花3千多元，與之前指揮中心宣稱PCR篩檢每人每次成本3千元之說吻合(快篩每人每次成本僅200元)，顯然8月22日所指就是針對PCR方式的篩檢精準度，但也因此就出現了同樣是PCR方式篩檢，精準度卻隨時間越來越低的弔詭現象。

(中時 )