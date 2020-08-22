2020年對台灣球迷來說，無疑是百感交集的一年，受到疫情影響，許多重大國際賽事都無緣舉辦，但國內籃壇的發展步伐卻絲毫不受影響，原本征戰ABL的寶島夢想家，將在今年進軍台灣新職籃聯盟P＋League，為台灣籃球注入活水，暑假更攜手最支持籃球運動發展的新光人壽，打造「新光夢想盃3V3」，邀請中部民眾一同參與精彩的盛夏籃球饗宴。

寶島夢想家今年補強的腳步沒有停歇，不但完成當家球星田壘與楊敬敏的續約，還簽下即戰力新人林俊吉與譚傑龍，宣告新球季戰力再提升。首屆「新光夢想盃3V3」在彰化體育館旁的風雨球場舉行，就由楊敬敏率領林俊吉、譚傑龍、吳松蔚與張耕淯出席，球星與新秀共聚一堂，更讓賽事充滿話題。

為了感謝新光人壽對寶島夢想家的熱情支持，球員們更致贈簽名球衣給新光人壽業務推展經理林欣達，而球衣背號「1」，更是象徵新光人壽是台灣第1名的保險公司，也希望在新光人壽的資助下，台灣籃球能夠在國際舞台上繼續發光發熱。

激烈賽事經過1天拚搏，最終結果出爐，由紘亞實業拿下冠軍，彰化一日遊則拿亞軍，季軍則由顏黃子孫獲得，頒獎典禮由新光人壽公關廣宣部經理李志弘頒發獎金與獎品給冠軍球隊，吳松蔚與張耕淯頒給亞軍，林俊吉與譚傑龍則頒給季軍，參賽球員不但帶回獎金，更有寶島夢想家相關商品。

(中時 )