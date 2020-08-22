台電台北西區營業處上百員工迺新莊廟街爆買拚經濟（台電提供／戴上容新北傳真）

後疫情時期，各地力拚經濟，台電台北西區營業處振興在地經濟政策，22日辦理「相揪迺廟街，新莊藝文饗宴」活動，邀上百位員工、民眾一起走老街、振興經濟，還辦理「紓困振興辦法」，電費最高可打到7折。

「相揪迺廟街，新莊藝文饗宴」台電北西區處蔡志孟處長帶領員工及眷屬近200人，並邀請立委吳秉叡、新北市議長蔣根煌、議員黃林玲玲及文衡里王里長慶順等在慈祐宮參拜祈福。

一群人從新莊保元宮導覽新莊香火鼎盛的慈祐宮及文史保存豐富的文物館，並參訪製鼓技術享譽國際的响仁和鼓藝工坊，邊逛邊買新莊好物同時振興老街商機，並商請頗富盛名的宏福鵝肉海鮮店總舖師辦桌，餐後於著名景點新月橋上遠眺大漢溪夜景。

蔡志孟表示，透過此次活動安排，希望讓台電北西區處員眷在健行活絡身心之餘，還能使用三倍券大啖新莊廟街知名美食，更能深耕地方，振興商家經濟，好買、好吃、好好玩。

台電北西區處表示，為協助受疫情影響產業及商家，台電推出多項紓困措施，依政府核定之適用對象主動給予電費9折或7折之減免、低壓用戶延長電費繳款期限為4個月、高壓用戶可申請電費均分4期延繳。

此次更響應政府推出之振興三倍券，特地舉辦結合員工福利及振興在地商家之活動，期能在照顧員工身心之餘，再為國家經濟貢獻心力，與全民攜手共度疫情難關。

(中時 )