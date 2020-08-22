參加「遇見小地藏特展主題活動」的親子，開心拿著小地藏卡片合影。（世界宗教博物館提供）

今年暑假在世界宗教博物館展出的「遇見神佛9號—祈福漫畫特展【古往今來篇】」，舉辦多場教育活動，因應夏日親子同遊需求，22日下午加場「遇見小地藏特展主題活動」，透過聆聽《花地藏》繪本故事，導覽〈斗笠地藏〉等充滿童趣的漫畫作品，及DIY手作小地藏卡片，讓假期充實又開心，獲得高度好評。

展期至10月18日的祈福漫畫特展，不只展出靜態的漫畫、插畫作品，特別受到孩童喜愛的還有大型的〈ReReRe千手觀音〉立體模型，及展場播放的動畫影片。這次的活動，邀請說故事志工小米精靈，在「愛的星球」兒童館講述繪本故事，之後到漫畫展區進行主題導覽。

導覽志工解說了千手千眼觀音的由來，至於〈ReReRe千手觀音〉作品，以「我們一起來打掃吧！」為核心，將赤塚不二夫漫畫代表作《天才妙老爹》裡，一個被稱為ReReRe的掃地大叔角色，與千手觀音巧妙結合。原本蓮花座上的觀音手持法器，轉變成手拿各式清潔用品在打掃，象徵掃除心靈的不安，在新冠疫情未消弭前，也提醒防疫期間衛生的重要性，深具教育意函。

DIY手作小地藏卡片，孩子們運用色紙、簽字筆及剪刀、口紅膠等工具，發揮無限創意，或由親子合作完成，做出獨一無二的手工卡片。有孩子將卡片獻給媽媽，可說是最有溫度的祝福。

參加活動的林爸爸說，這個活動凝聚親子間的情感，無形中增進家庭向心力，非常推薦。另一名賴阿嬤表示，進到博物館就像到了愛與喜悅的世界，透過繪本、漫畫，學習到宗教的智慧，滋潤生命的廣度，相當有意義。王媽媽也說，參觀藝文展覽，安排小孩喜歡的聽故事及手作方式，讓親子一起共遊共學，寓教於樂，是暑假非常棒的活動。

(中時 )