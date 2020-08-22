具有祭祀及射箭、壘球練習場等多功能的「大巴六九文化廣場」，22日落成啟用。（莊哲權攝）

具有祭祀及射箭、壘球練習場等多功能的「大巴六九文化廣場」，22日落成啟用。（莊哲權攝）

具有祭祀及射箭、壘球練習場等多功能的「大巴六九文化廣場」，22日落成啟用。（莊哲權攝）

台東縣卑南鄉泰安村是天后張惠妹的故鄉，卑南鄉公所向原民會爭取3800萬，將部落聚會所整建為多功能的「大巴六九文化廣場」，22日落成啟用，鄉長許文獻說，去年他在宣布此工程時，阿妹還要族人錄影存證，如今證明不是「芭樂票」。

泰安部落是卑南族八社裡的「大巴六九社」，也是張惠妹故鄉，部落裡的傳統祭祀廣場有巴拉冠集會所、祖靈屋、瞭望台等，但是公共設施不足。

卑南鄉長許文獻說，去年參加阿妹新居落成時，便藉機向在場鄉親宣布，將斥資3800萬進行整建，當時阿妹擔心是「芭樂票」，還要求族人錄影存證，如今承諾都已達標。

許文獻表示，廣場改善去年3月經行政院長蘇貞昌親臨場勘同意，並由鄉公所向原民會爭取3800萬，卑南鄉自籌500萬元整建，除了保有聚會所功能外，另增加射箭、壘球練習場地、以及廁所、停車場、入口意象等公共設施，從規畫、設計，到施工，都尊重部落的意見。

煥然一新的「大巴六九部落文化廣場」22日落成啟用，原民會主委夷將‧拔路兒、立委劉櫂豪及陳瑩、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、縣議員鄭崗山等人與會，一行人在設備新穎射箭場進行試射，夷將剛開始顯得生疏，但是沒多久就上手，而縣長饒慶鈴隨後也到場祝賀。

夷將表示，過去4年來原民會補助給台東縣包括文健站、部落聚會所、產業發展等等，就有34億元；另外，對於許文獻加碼提出希望在廣場增設排球、羽球、籃球3合1的風雨球場，夷將也當場允諾。

(中時 )