民進黨暗助的和平區長補選候選人吳萬福（中）獲2240票，22日傍晚5點10分自行宣布當選。（王文吉攝）

代夫出征失利！和平區長補選參選人林蔣雪霞（右），在夫婿也是前和平區長林建堂（左）陪同下黯然宣布敗選。（王文吉攝）

台中市和平區長補選22日投開票，投票率50.02％，開票結果1號無黨籍林蔣雪霞1790票、2號無黨籍吳萬福2240票、3號台灣民眾黨張瑞紘則456票，無效票45票，由吳萬福勝出。前和平區長林建堂推派妻子林蔣雪霞出征，鎩羽而歸，柯文哲力挺的張瑞紘慘敗，僅獲1成選票。

前和平區長林建堂因涉準收受賄賂罪與背信罪，遭撤職並停止任用1年，推派妻子林蔣雪霞代夫出征。地方原本看好林蔣雪霞，但總部自行計票一路落後，支持者氣勢低迷，下午5點落後吳萬福幅度擴大到近500票，林建堂大嘆「輸了」，隨後向支持者宣布敗選。

無黨籍吳萬福競選總部22日傍晚自行計票，大票倉包括和平、南勢、達觀、自由、梨山等里均開出領先票數，支持者信心沸騰，傍晚5點總票數領先林蔣雪霞近500多票，支持者先放鞭炮慶祝，10分鐘後吳萬福在立委孔文吉及競選團隊陪同下自行宣布當選。

只拿下456票的張瑞紘原本是國民黨籍，這次改披台灣民眾黨戰袍參選，由立委高虹安親自操盤。台北市長柯文哲三度南下輔選，選前之夜，還特地陪同車隊掃街，惜仍與區長之位無緣。台灣民眾黨在高雄市長補選慘敗後落，和平區長補選一役僅獲1成得票率，再吞敗仗。

(中時 )