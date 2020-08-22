台中市和平區長補選22日投開票，投票率50.02％，開票結果1號無黨籍林蔣雪霞1790票、2號無黨籍吳萬福2240票、3號台灣民眾黨張瑞紘則456票，無效票45票，由吳萬福勝出。前和平區長林建堂推派妻子林蔣雪霞出征，鎩羽而歸，柯文哲力挺的張瑞紘慘敗，僅獲1成選票。
前和平區長林建堂因涉準收受賄賂罪與背信罪，遭撤職並停止任用1年，推派妻子林蔣雪霞代夫出征。地方原本看好林蔣雪霞，但總部自行計票一路落後，支持者氣勢低迷，下午5點落後吳萬福幅度擴大到近500票，林建堂大嘆「輸了」，隨後向支持者宣布敗選。
無黨籍吳萬福競選總部22日傍晚自行計票，大票倉包括和平、南勢、達觀、自由、梨山等里均開出領先票數，支持者信心沸騰，傍晚5點總票數領先林蔣雪霞近500多票，支持者先放鞭炮慶祝，10分鐘後吳萬福在立委孔文吉及競選團隊陪同下自行宣布當選。
只拿下456票的張瑞紘原本是國民黨籍，這次改披台灣民眾黨戰袍參選，由立委高虹安親自操盤。台北市長柯文哲三度南下輔選，選前之夜，還特地陪同車隊掃街，惜仍與區長之位無緣。台灣民眾黨在高雄市長補選慘敗後落，和平區長補選一役僅獲1成得票率，再吞敗仗。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。