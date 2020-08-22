國泰NBA 3x全台總決賽22日在台北香堤廣場登場，本屆最熱血的女孩絕對非「羽魚吃爛蘋果」隊員吳筱瑜莫屬，今年畢業的她第1次打進總決賽，在打完預賽後，立定目標要從台中徒步環島至台北參加總決賽，她憑著熱情在一路上感染了很多人，因此吸引全台各地慕名而來的粉絲來為她加油。

台中勤益科大休閒管理系畢業的吳筱瑜，為了在就業前完成一生一次的壯舉，所以決定在台中預賽後，跟隊友陳怡君一起徒步環島，卻因時間沒掌控好，導致陳怡君在屏東時被迫離開，吳筱瑜仍在環島旅途中認識不少志同道合的朋友，相處下來自然建立起革命情感，親友團今天也都相約前來觀看筱瑜比賽，可見她的魅力與高人氣！

一路走到台北參加國泰NBA 3x總決賽的過程中，全台各地都有國泰金控專為吳筱瑜設置的補給站，吳筱瑜帶著燦爛笑容表示，從沒想過自己何其有幸能受到如此「尊寵」的待遇，特別感謝國泰金控公關部協理廖昶超的幫忙，讓這趟旅行成為她此生難忘的回憶。

吳筱瑜開心跟國泰金控公關部協理廖昶超合照。(林紫晴攝)

廖昶超表示，貢獻己力協助他們圓夢是一件很有意義的事，就像國泰金控秉持著「給人幸福，就是幸福」的精神，他說：「台灣有很多有理想、有目標的年輕人，應該要給予支持鼓勵，讓他們的努力被看見！」

一天走將近30公里路程的吳筱瑜，雖自豪自己的體能不錯，但還是曾感到崩潰與喪志，幸好一路上有貴人相助、朋友加油打氣才讓她撐到最後，她也大讚人間處處有溫情，台灣人果然是最美的風景。接下來24日她將從台北走回台中，圓滿達成這次艱辛的環島任務。

(中時 )