前總統馬英九今天批評，蔡英文總統不承認「九二共識」，還「聯美抗陸」，輕率把國家推到戰爭邊緣，隨即遭府院黨、陸委會、外交部反擊，稱該說法悖離國際現實。對此，馬英九親上火線回應，「代表我們打到要害」，歡迎他們批判，讓被隱瞞且尚未被發現的議題從見天日。

馬英九嘲諷，他們從來沒有這麼努力過，「代表我們打到要害」，這是好事，歡迎他們批判我們，才能讓被隱瞞且未被發現的議題從見天日，「他們也不要小鼻子、小眼睛，有人給建議是很幸福的事」。他強調，完全沒有黨派意識，而是就事論事。

對於民進黨指稱馬英九的說法是個人鄉愁想望，馬英九說，這純粹是文青語言，他完全是出於對這片鄉土的熱愛。他指出，沒人知道台海是否會爆發戰爭，因此要料敵從寬、超前部署。

馬英九強調，基於九二共識，台灣能和大陸建立互信，九二共識處理了主權與定位問題，他絕不會當眾說，中共打來台灣可撐一周這種話，而是要戰爭不發生；兩岸統一要循序漸進，才能水到渠成，絕不能揠苗助長，否則欲速則不達；一定要用和平方式解決爭端，九二共識就是很好的工具

(中時 )