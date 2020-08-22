高雄一名女網友在「爆料公社」指控鳳山一間幼兒園老師疑似對她兒子有拉頭髮、掐嘴等不當對待，幼兒園22日出面回應，下週一將對家長說明解釋。高市教育局強調，監視器畫面已存證並通報社會局，調查若有違法，將要求園方限期改善並作相關處份。

網友控訴，21日中午11時左右打開幼兒園的監視器頻道，看到自己兒子竟在教室大哭，當時班上有3個老師都沒人理她的兒子。15分鐘後，孩子直接被老師拉去餵飯。

沒想到中午時，網友又看到，一名老師拉她兒子的衣領、頭髮，甚至還掐嘴巴，最後還把人拉倒在一邊，兒子捂著臉大哭。網友當下立刻請先生趕到幼兒園 ，一進教室就聽到兒子還在大哭，臉頰泛紅，嘴角還有血泡，老師竟辯稱是孩子玩滑梯摔到嘴巴。

網友痛批，前幾天兒子就和她說過老師會打他，以為是孩子不愛去幼兒園才說謊的，沒想到今天就從監視器發現真相，讓她氣到發抖。

該幼兒園透過發言人出面表示，事發當天晚上也已經跟家長聯繫，對於影片中老師對幼童掐嘴拉頭髮的行為，園方並不清楚，但已約好24日要向家長說明。

教育局表示，21日下午接獲家長投訴，立即依家長陳訴內容查察，請幼兒園保存提供監視錄影畫面，並由園方同步依兒少權法通報社會局。老師的動作是管教還是有其他不當行為，仍要進一步釐清。

教育局強調，目前此案已進入調查，園方若有違反幼兒教保及照顧法，將要求園方限期改善，若是屆期仍未改善，處負責人3千元以上、3萬元以下罰緩，並得按次處罰。若情節重大或連續處罰3次仍未改善者，得依情節輕重減招、停招、停辦或廢止設立許可處分。

(中時 )