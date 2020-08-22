台南一名人妻2017年不小心從丈夫電腦裡，看到與一名女子對話紀錄，像是「謝謝你的穩重」、「謝謝你為我著想」、「加油打贏戰爭」等訊息，人妻懷疑兩人關係有鬼，也因為此事與丈夫吵架吵到離婚，而人妻在網路上嗆小三，兩人互告的結果，人妻判賠的金額還比小三高。

人妻小瑜（化名）2017年11月6日，發現丈夫阿儒（化名）電腦裡的對話紀錄，與一名叫做小妃（化名）互傳的訊息內容相當可疑，包括「我昨晚冷靜想了想後，是我太幼稚了」、「如果你不看重我們的關係，你確實根本不用忍，謝謝你的穩重，也謝謝你為我著想」、「非常時期記得把該刪的刪一刪」、「加油打贏戰爭」，小瑜認為兩人已經發展婚外情。

半個月後，小瑜看到小妃傳自己與姊姊討論與有婦之夫戀愛的對話截圖給阿儒，雖然當下阿儒否認，但之後2人不斷爆發口角因此離婚，阿儒才承認外遇，也曾經趁著妻子不在家，將小妃帶回家，氣壞的小瑜決定提告。

提告後小瑜在網路上公開小妃照片，嗆聲「敢動別人老公的主意，就叫狐狸精」、「有風聲聽說這個狐狸精非常會吹喇叭」、「不要臉當隻狐狸精也叫很正向嗎」、「真的是母豬賽貂蟬」，不甘心被小瑜污辱小妃一狀告上法院，小瑜被判罰5萬元。

至於小瑜控告小妃的案件，小妃辯稱當時到阿儒家，是為了幫對方蒐集妻子外遇的證據，但阿儒作證打臉小妃，表示兩人常趁著妻子帶小孩回娘家時，在家中房間、客廳親吻、擁抱，因此法官認定小妃嚴重破壞小瑜婚姻、侵害配偶權，判小妃須賠償小瑜2萬元，即使小瑜不服提上訴，遭法管駁回，全案確定。

(中時新聞網)