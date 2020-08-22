「超犀利趴11」22日起一連兩天在台北小巨蛋登場，劉若英睽違7年重返超犀利趴，今帶Band應戰，以一連串輕快消暑歌曲〈沒時間〉、〈候鳥〉、〈無樂不作〉登場。她在獅子LION前出場，開玩笑說：「我排在獅子、五月天前面，應該是派我來暖場的，你們都太冷靜了，應該要狂歡啊！」她要全場跟她一起唱〈成全〉，還說「大家都戴著口罩，所以要比往常喊的更大聲、唱的更大聲」。

她唱到〈夏天的浪花〉時即興打鼓秀才藝，並玩興大發地與「犀利龍」共舞，她也首唱新歌〈不營業的日常〉，並問全場「你們都聽過這歌了嗎？」見歌迷趕緊低頭滑手機，她嬌嗔「相信音樂預算沒有下嗎？不要查了來不及了啦」。

她今演出歡樂中更添感性，唱到〈夏夜晚風〉時，她求好心切二度要求重來唱到好。尾聲時，她更謙稱，「今天表現不好，下次我還要再來唱歌給你們聽，你們會再來嗎？」全場掌聲如雷，她唱到〈後來〉時見全場熱情大合唱，當場感動哭了！

劉若英今以辮子頭造型登場，帶來一連串夏日消暑歌單。（粘耿豪攝）

劉若英今以辮子頭造型登場，帶來一連串夏日消暑歌單。（粘耿豪攝）

(中時 )