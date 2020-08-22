近日有不少信眾關心整修進度，主委張萬傳表示，將擇日擲筊請示媽祖決定是否將地基墊高，再進行整修籌備事宜。（張毓翎攝）

嘉義縣東石鄉港口宮每年農曆7月15日舉辦十一角頭中元祭，由六庄十一角頭以港口宮為中心輪流主辦，其露天夜普及孤棚架設形式特殊，已登錄為縣定民俗。主委張萬傳表示，每年燈篙高度、開香時間及供品數等均得擲筊請示媽祖，預計當天至少有1000桌供品，9月2日下午5時開香後，約晚間9時普結束祭拜儀式。

港口宮中元節普渡每年規模盛大，設有主會、主普、主壇、主醮及三官首5區負責普渡，由嘉義縣東石鄉港口村、下楫村、溪下村、頂楫村和雲林縣水林鄉瓊埔村、塭底村等六村十一個角頭，輪流負責這5區。張萬傳說，今年負責主壇的塭底村，其村庄人口數較多，預計祭拜規模會比去年大。

張萬傳補充，普渡前一天會在壇前空地立燈篙，招聚孤魂野鬼前來接受奉祀，燈篙愈高，引來鬼魂也愈多，今年燈篙長度為9台尺8分、大約280公分，立燈篙儀式將於9月1日凌晨1時15分舉行。9月2日普渡當天，廟方將準備85頭全豬擺在港口宮廣場前，待祭拜儀式結束後，白米等供品捐給縣內5個慈善機構。

另，港口宮建築體年久失修，廟方5月擲筊請示媽祖，朝大整修進行，不過3個多月過去了，至今似乎一點動靜都沒有，近日有不少信眾關心相關進度。

張萬傳回應，港口宮位處低窪地區，歷經多次淹水，尤其823水災甚為嚴重，有信徒建議應將地基墊高；故經代表會決議，將於農曆8月設壇祭祀3天後，擲筊請示媽祖決定是否要墊高，再進行整修籌備事宜。

(中時 )