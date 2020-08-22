謝龍介（左）則搶先在陳其邁前向恆春鎮民承諾，若張榮志（右）當選他要到恆春炒米粉給大家吃。（謝佳潾攝）

恆春鎮長補選結果出爐，民進黨籍陳文弘（二排中）奪得寶座。（謝佳潾攝）

恆春鎮長補選結果出爐，民進黨籍陳文弘（中）奪得寶座。（謝佳潾攝）

恆春鎮長補選結果出爐，投票率47.61％，民進黨籍陳文弘以4816票奪得寶座，小贏國民黨籍張榮志的3724票，而選前雙方請來政壇大咖助選上演的「陳其邁演唱會對戰謝龍介炒米粉」戲碼，正式宣告因得票率太低及敗選全破局。

據屏東選委會統計，陳文弘雖勝選但得票率僅4成，不到陳其邁在選前之夜承諾的開演唱會標準，他說，陳文弘得票率若破7成，將到恆春開演唱會。而謝龍介則搶先在陳其邁前向恆春鎮民承諾，若張榮志當選他要到恆春炒米粉給大家吃，可惜結果出爐後，恆春人無耳福也沒口福。

陳文弘的勝選雖無法請來陳其邁高歌一曲，但他的支持者仍是歡欣鼓舞，而他則是謙虛指出，「高興一下就好，這是責任的開始」，他要面對2年後的企圖心，選好做好就會獲肯定，也會有連任的機會，但如果做不好就會被無情淘汰。

「請大家一定要無情地監督我！」他強調，無情的人民才是偉大的城市，再三拜託民眾一定要無情監督他，他承諾會把恆春帶向更好的發展。

(中時 )