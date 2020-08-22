暑假已進入尾端，開學在即，教育部近日行文各大專校院，公告自9月1日起，假如宿舍位於有學生上課及教學活動的校園內，校方不得安排做為境外生檢疫場所，以降低防疫風險，並避免影響一般學生住宿機會。

教育部7月通知各大專校院，校內宿舍如果通過各地方縣市政府衛生單位檢核，可作為境外生檢疫空間，目前共有43校、5447間房間作為防疫宿舍使用。

教育部8月20日再度行文各校，考量暑假結束，且各校在開學後，將有學生返校，為降低新冠肺炎疫情感染風險，並保障一般學生住宿機會，如果檢疫宿舍位於有學生上課及教學活動的校園內，9月1日起，校方需停止安排境外生入住。

教育部也在8月20日發給各大專校院的公文當中提醒，各校應儘速調查境外生的返台意願，並協助學生依規定提出申請，如果開學後，境外生仍未能順利返回台灣就學，校方應立即啟動安心就學措施，妥善安排學生選課、註冊繳費、修課、成績考核、請假、休復學及輔導等事宜，確保境外生學習不中斷。

教育部另也指出，部分大專校院提供的檢疫宿舍，若並非位於開學後有上課教學活動之校園內，則仍可持續安排檢疫境外生入住。

(旺報 )