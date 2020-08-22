3X3.EXE聯盟賽本周末接連兩天將進行第5回合賽事，屆時打出南、北兩區排名前兩名隊伍，即可取得日後國際賽參賽資格，22日南區第5回合賽事又到高雄大魯閣草衙道開打，冠軍仍由台中夢想家青年隊拿下，正式包辦了南區5個回合冠軍，蘇文儒連兩站搶下MVP。

台中夢想家青年隊當仁不讓榮登南區排名第1，且獲得FIBA 3X3台中挑戰賽資格賽門票，南區第2名球隊為台中星動銀河旅站，29日登場的台中挑戰賽將會選在台中火車站2樓廣場進行，30日接著原地進行最終總決賽。

台中夢想家青年今天5度闖進冠軍賽，遇上高雄Apex power studio的嚴苛挑戰，整場比賽雙方比分形成拉鋸，打到最後3秒，雙方19比19打成平手，蘇文儒在比賽結束槍響同時上籃放進最關鍵的1分，台中夢想家青年驚險以20比19奪冠。

由於顧及台北101愛迪達球場屬於戶外場地，恐怕會有雨勢與安全問題，所以23日北區第5回合將會改到雨備場地新北市三鶯運動中心進行，下五2點先行補賽上次因執行長吳岱豪灌裂籃板而暫停的北區第3回合，北區第5回合則在下午3點開打。

(中時 )