費鴻泰右手受傷後，第一場的市場服務，費鴻泰說，見到在地里長、朋友來關心，實在非常感動。（費鴻泰辦公室提供／游念育台北傳真）

擺攤立委「 費鴻泰 」在22日早上9點30至11點30，在吳興街152號前擺攤現場服務，傾聽鄉親朋友意見，再找政府相關單位來為民解決問題，這也是費鴻泰右手受傷後，第一場的市場服務，費鴻泰說，見到在地里長、朋友來關心，實在非常感動。

費鴻泰表示，現場民眾最關心的議題是「危老房屋重建」、「大蒜價格居高不下」、「防疫旅館」等問題，而吳興商圈旁有許多老舊社區，其中有一棟多達35戶的大樓住戶來詢問，「危老重建與一般重建的條件，有什麼差別？哪一種對原住戶都更比較有利？」

費鴻泰承諾，會找政府負責都市更新相關單位，到社區召開說明會，讓住戶可以充分了解自己的建築符合怎樣的條件。費鴻泰與民眾分享服務實績，舉例說明，「仁愛尚華大樓」就是第一個自辦都更成功範例，這也是當年費鴻泰與議員陳永德以及信義區正和里尹俊富里長和住戶努力的成果。

費鴻泰說，想起921大地震是1999年9月21日發生，當時被判定是921危樓的「仁愛尚華大樓」，歷經近10年努力整合住戶意見，終於在2009年7月拆除重建，2013年9月16日 完工。費表示，在全數居民擁有重建共識，以及民意代表、政府單位、金融機構等協助，仁愛尚華從危樓變身豪宅，可作為危老重建計畫的參考案例。

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(中時 )