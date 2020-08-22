兩岸關係持續陷僵局，前行政院長江宜樺今天示警，台灣正面臨兩個國家安全議題，包含政府帶頭拆解中華民國的國家定位，與大陸對台武力威脅愈來愈大；淡大中國大陸研究所榮譽教授趙春山也說，台灣內部出現民族、國家、文化認同危機，尤其是國家認同危機，將導致戰略目標不清楚。

馬英九基金會今天舉辦「國家不安全研討會：台灣如何轉危為安」研討會，最後一場圓桌論壇由馬英九親自主持，邀請前行政院長江宜樺、淡大中國大陸研究所榮譽教授趙春山、政大法律系副教授廖元豪、資深媒體人張慧英與談。

江宜樺建議，台灣要避開這兩個危機，最好的做法就是守住國家定位，避免輕易走向台獨建國幻想，面對日益詭譎的中美兩強抗衡，不要成為中美衝突任一方的代理人，更不要直接成為戰場。

江宜樺說，蔡英文總統全面執政後，雖未公開說台獨，但已逐步讓中華民國邊緣化，稱中華民國是贅字要從視線消失，政府帶頭拆解國家定位；若蔡總統順勢推動制定新憲，完成民進黨黨綱中制憲目標，就是國安危機。

江宜樺指出，避免戰爭並非怯戰、畏戰，更非投降主義，台灣若發生戰爭，民眾將蒙受巨大損失，國家領導人要慎戰，而不是經常挑釁、叫囂、測試對手的底線，若走向公投制憲，或是逼中共訴諸武力犯台，都將影響台灣安危。

趙春山說，他並不是要唱衰台灣，而是要料敵從寬，覆巢之下無完卵，美國不會來幫助台灣，而是要看情況，他認為美國不會為台獨而戰，但美國會為不可或缺的利益而戰。

趙春山表示，台灣正處於不安全環境，首先，台美中三邊關係出現嚴重不平衡，中美關係是建交以來最壞時刻，適逢兩岸關係嚴峻，雖然台美關係不錯，但台灣有時被美國牽著走。

趙春山說，其次，中國大陸過去長期以來寄望於國民黨、統治當局與台灣人民，現在對民進黨缺乏互信，又對國民黨心存疑慮與失望，加上兩岸民意嚴重對撞；最後，台灣內部出現民族、國家、文化認同危機，尤其是國家認同危機，將導致戰略目標不清楚，不知為何而戰。

(中時 )