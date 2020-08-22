中央流行疫情指揮心下令政風調查彰化縣衛生局，報告即將要出爐，身陷風暴的彰化縣衛生局長葉彥伯22日受訪，表示平常心，重點是要認真做防疫，並表示沒有接到相關政風人員詢問什麼事情，但知道政風單位有向相關科室調閱一些資料，「靜待調查結果」

葉彥伯哽咽過後，露出了難得笑容，解釋21日情緒激動，是想到白牌車司機事件那時，中央、地方，上、下一條心做好防疫，「那種感覺不是很好嗎？」面對如今被調查，葉彥伯笑笑地說，平常心，表示相關調查過程並不是很瞭解，但這些天來，個人也沒有接到相關政風人員詢問什麼事情。

葉彥伯表示，接到疾管局通知後，彰化縣已經停止精準篩檢計畫，認同防疫工作需要整合，最重要的是中心、地方防疫一條心。

葉彥伯指出，面對新興傳染病，仍有許多不了解，全世界對這個病毒的理解都還在更新，需更多數據和經驗累積，像白牌車司機已經不會再發生了，防疫做法一直都在精進和調整，未來會和中央保持好的溝通，讓事情做得更好。

「盡其所能做對的事情！」葉彥伯對陳時中回應，多做一點，防疫做錯可能是很大的問題，表示阿忠部長記者會上完整、詳細的說明普篩和檢疫，讓大家更了解，謝謝部長鼓勵和提醒，防疫要考慮的層面很多，是否偽陽性只是病毒基因的殘存等，有否傳染力？需進一步去培養，再次強調中央地方防疫一條心，一起做對的事情。

究竟這場調查風暴怎麼落幕？彰縣府政風處表示，是衛福部的內部調查，縣府政風處並沒有啟動調查，因為負責的業務，主要是調查貪瀆不法，衛生局沒有這方面的問題，彰化縣衛生局有沒有涉及行政疏失部分，需要衛福部公布，目前並不清楚。

(中時 )