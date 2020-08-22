堅果種子是近年很夯的養生食物，像是核桃、杏仁、芝麻、開心果、葵瓜子、花生、腰果等，也有許多人會當作零食來吃，但你知道吃的「量」是對的嗎？攝取過量還是會導致體重上升，增加身體負擔。

台北市立聯合醫院忠孝院區營養科營養師高劭穎表示，國民飲食指南6大類食物包括全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、乳品類、油脂及堅果種子類，每類食物提供不同的營養素，需搭配各類食物攝取建議量，才能達到均衡。

營養師說明，不少重視健康的民眾，逐漸以各種堅果類食物當成早餐、下午茶點心或零食，業者也紛紛推出多款式堅果商品，如堅果麥片或堅果種子麵包等產品。堅果類食物取得容易，但部分民眾對攝取份量不清楚或毫無節制，導致攝取過多的熱量，增加體重負擔。

堅果種子類1份份量有多少？高劭穎建議每日搭配均衡飲食及攝取1份堅果食物。（資料來源／台北市立聯合醫院忠孝院區；圖／NOW健康製作）

堅果種子類富含油脂，主要為單元不飽和脂肪酸，單元不飽和脂肪酸對於降血脂及減少心血管疾病發生有益。堅果類除了提供油脂，也含維生素E及磷、鎂、鉀等礦物質，以堅果取代部分食用油脂更健康。堅果類建議挑選無調味或未油炸的，如果覺得堅果太硬不好咀嚼，可以先敲碎或以粉狀食用。

飲食方面，高劭穎建議每日搭配均衡飲食及攝取1份堅果食物，才能吃得健康無負擔，並配合適當的運動，讓身體更健康。

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(中時新聞網)