小盈（化名）在手機內收藏自拍裸照，未料，卻發現私密照遭一位巫姓女子流出並傳給友人，怒告其妨害秘密罪。而刑事部分經簡易法庭判處巫女拘役30天，經上訴後，劇情大反轉，巫女的律師提出一關鍵證據，指證照片早已公開過，並非散播他人秘密，法院改判巫女無罪。

據判決書指出，彰化一位巫姓女子在2018年9月某日用手機收到朋友傳送的5張小盈的裸照，隨即使用臉書轉傳給另位朋友看，想問其認不認識照片中的女子。而小盈則在隔年1月才發現私密照片被散播，怒告巫女妨害秘密。

而彰檢依法起訴巫女，並判定其有罪，處巫女拘役30天。巫女不服判決後上訴，雖坦承有傳裸照給他人，但巫女的辯護律師則指證照片上印有的白色浮水印字樣，是得在某公開網站上傳照片後才會出現；更提出網站的截圖證據，確實在網站上有找到小盈的裸照，且發布時間已是一年前。

據上述理由，法官認為裸照已經公開，任何人都可取得，並不符合妨害秘密罪所保護的範疇，改判巫女無罪。檢察官事後雖上訴台中高院，仍被駁回，全案定讞。

(中時新聞網)