台南市府22日表揚各級學校績優交通導護志工，其中服務20年以上的志工就有25位，安平區新南國小宋麗貞、南區省躬國小戴鳳英、柳營區新山國小許秀花更已服務30年，不論晴雨都堅守崗位，精神令人感佩。

台南市各級學校績優交通導護志工暨愛心服務站表揚大會，22日在新市區樹谷園區音樂廳舉行，由台南市長黃偉哲親自頒獎表揚績優交通導護志工202人、愛心服務站負責人93人，共295人，志願服務評鑑績優團隊15隊。

黃偉哲表示，多虧了這些愛心爸爸、媽媽及愛心導護，對於孩子的出入學校的安全能夠盡最大的保護，學校導護志工無論下雨或豔陽都堅守崗位，守護學童們的安全，許多志工不求回報的利他精神，令人敬佩。黃偉哲感謝志工們無私的愛心與奉獻，也鼓勵更多人投入志工行列，使台南這城市更幸福、更安全。

教育局表示，本次表揚人選由各校推薦導護志工及愛心服務站負責人，頒發獎狀並致贈禮物表達敬意，感謝志工一起守護學童安全，甚至子女已經畢業離開學校，仍然繼續為學校服務。

教育局進一步表示，除感謝各校教育志工夥伴長期付出，表達將每年持續辦理志工特殊訓練，並為交通導護志工們辦理團體意外保險，及向交通部爭取經費辦理研習，以提升導護志工的交通專業知能，培訓更多專業熱情的大眾踴躍加入志工行列 。

(中時 )