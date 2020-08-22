看好現代人生活忙碌，採買中元祭拜商品，希望能一站式的輕鬆快速購足！在全省擁有已擁有235家生活百貨的寶雅國際公司，繼寶雅生活百貨賣場之外，另一個品牌寶家五金百貨，也加快展店的步伐，今(22)日再新開幕台南中華西路二店，積極搶攻今年中元節買氣，並以「福讚中元祭」作為主力訴求，期在新世代家庭人口結構不斷的改變下，搶攻小家庭客群。

以飾品發跡，崛起於台南的寶雅集團，積極再搶攻五金百貨龐大商機；據寶雅、寶家經理朱詩蓓表示，目前寶家全省只有12家門市，有別於母公司寶雅多達235家生活百貨賣場，因此，如果有佔地300坪以上的土地，周邊又有消費人口達3.5萬人，即可作為新門市地點，目前北至桃園南至屏東，都有寶家五金百貨據點，第13家門市也將於近期內正式開幕。

至於，例如台南地區有寶雅生活百貨與寶家五金百貨兩據點地點相隔很近，評估因其各自有不同的商品結構與銷售群族，且相同商品物件約只有10％，因此相互競爭機率不大。同時，因考慮不少五金件的重量不輕，所以寶家五金賣場設有停車場，便利消費者採購。

此次，看好中元普渡商機，「寶家五金百貨」即準備了各式祭祀懶人包，包括敬拜普渡公及好兄弟專用的「中元普渡專用金」、附插香孔設計的各式「供品盤」、「簡易插香器」以及多種零食超值包，期讓民眾一站購足享受最好買、輕鬆拜！

此外，近年倡導環保議題，寶家也加入環保行列一齊響應，特別引進選用環保材質的金紙及香燭，既能延續信仰與傳統也能降低碳排放量，保庇家人同時保護環境，同時也準備了超過近百項商品買１送１，貼心為民眾準備好拜拜所需的祭祀用品及零食飲品，讓民眾拜的盡心、買的安心！

「寶家」於台南中華西開設新店，22日全新開幕，全店商品種類達四萬餘件，除以五金雜貨為主，融入了休閒零食、年節祭祀、內著服飾、文具雜貨等多元差異化的商品組合， 期望透過建置商品線的完整度，希望滿足消費者達一站式購足的採買需求。

(工商 )