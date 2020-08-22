網紅「館長」陳之漢什麼都賣，近日卻因為賣厄瓜多白蝦，提到「台灣本地草蝦出問題」，疑似暗示進口蝦比較安全，與知名主持人劉寶傑隔空槓上，還狠嗆劉寶傑主持的「關鍵時刻」是垃圾節目、節目瀏覽率沒他好，超狂言論讓部分網友看不太下去，以一句話打臉館長「寶傑訂閱比較高」。
館長疑似暗示進口蝦比較安全的言論，讓劉寶傑難得在節目中動怒，跳腳開罵：「有什麼事情你就開始欺負農民，有什麼事就開始欺負漁民，我跟你講，現在這個時刻，8點不要早！8點到田裏面你看看你受不受的了！你這樣冷氣放很爽，田裡面很辛苦的欸！」
對此館長昨日深夜也開直播反擊，他怒嗆：「垃圾節目就是垃圾節目，笑死人我他X隨便聊個天，一個晚上的瀏覽率你這個寶傑可能要一個月看有沒有我一集瀏覽率！」、「2000多瀏覽率？什麼乞丐節目啊」。
不過館長狂言就讓部分PTT網友看不下去，忍不住吐槽「LBJ訂閲比較高」、「《關鍵時刻》YouTube瀏覽率超高欸，館長是井蛙？」、「阿館98萬訂閱vs關鍵225萬訂閱，LP比雞腿」、「館長不到訂閱100萬，好意思嗆人家」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。