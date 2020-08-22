網紅「館長」陳之漢什麼都賣，近日卻因為賣厄瓜多白蝦，提到「台灣本地草蝦出問題」，疑似暗示進口蝦比較安全，與知名主持人劉寶傑隔空槓上，還狠嗆劉寶傑主持的「關鍵時刻」是垃圾節目、節目瀏覽率沒他好，超狂言論讓部分網友看不太下去，以一句話打臉館長「寶傑訂閱比較高」。

館長疑似暗示進口蝦比較安全的言論，讓劉寶傑難得在節目中動怒，跳腳開罵：「有什麼事情你就開始欺負農民，有什麼事就開始欺負漁民，我跟你講，現在這個時刻，8點不要早！8點到田裏面你看看你受不受的了！你這樣冷氣放很爽，田裡面很辛苦的欸！」

對此館長昨日深夜也開直播反擊，他怒嗆：「垃圾節目就是垃圾節目，笑死人我他X隨便聊個天，一個晚上的瀏覽率你這個寶傑可能要一個月看有沒有我一集瀏覽率！」、「2000多瀏覽率？什麼乞丐節目啊」。

不過館長狂言就讓部分PTT網友看不下去，忍不住吐槽「LBJ訂閲比較高」、「《關鍵時刻》YouTube瀏覽率超高欸，館長是井蛙？」、「阿館98萬訂閱vs關鍵225萬訂閱，LP比雞腿」、「館長不到訂閱100萬，好意思嗆人家」。

(中時新聞網)