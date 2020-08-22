蕭敬騰（老蕭）22日率領獅子LION樂團首次站上超犀利趴舞台，〈寂寞逃跑〉、〈第一眼〉兩支MV都是由老蕭執導，他非常重視，他今演唱〈第一眼〉時，對著台下歌迷丟斧頭！現場嗨翻。原來他事先找廠商訂做了質地安全的「寂寞逃跑斧頭」，開玩笑說，斧頭還可以拿來敲背喔！

老蕭不僅天生好歌喉，體力還相當充沛，昨晚跟周杰倫從晚上9點打籃球到深夜1點，今上場前還悠閒的修指甲，叫ubereats來吃。其實他和獅子早就準備好節目，向來時尚的他，也特別製裝，今以最新Versace秋裝犀利上場。

獅子去年底發行專輯《美麗、醜與我》後即在各大數位、實體平台屢獲好成績，但老蕭擔心觀眾對團員陌生，今在現場逐一介紹Fumi、陳珩、鄒強、力Q每位團員。他今一連演唱〈美麗、醜與我〉、〈寂寞逃跑〉、〈再見我的愛〉等8首歌曲，也在現場送出獅子周邊的帽子與衣服，與大家同樂。老蕭預告：「獅子下個禮拜在花蓮，有空你可以來看獅子的秀喔！」獅子上周在台東音樂節、本週超犀利趴、下週花蓮夏戀嘉年華，連續3週活動和歌迷一起rock。

獅子LION樂團左起Fumi、陳珩、鄒強、蕭敬騰、力Q帶斧頭到場送歌迷（喜鵲提供）

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