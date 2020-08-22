中職今（22）日在桃園棒球場進行的富邦悍將與樂天桃猿之戰，兩隊除了互打之外，還要一起與「雨神」搏鬥，比賽打到4局上，樂天取得2分領先，不過，球賽因大雨被迫4度暫停避雨，寫下罕見的「另類紀錄」。
今天富邦對戰樂天的開賽就因賽前下雨而延後，經過場地整理至下午5時40分開打，1局下，猿隊第1棒陳晨威揮出三壘安打，林立補上安打，陳晨威得分，隨後富邦投手索沙暴投，猿隊再得1分、以2比0領先富邦。
兩隊逐漸展開熱戰時，2局上，富邦林益全敲安上壘後，雨勢又轉大了，比賽因雨暫停；雨停復賽後，富邦這1局沒有得分。3局上，又在富邦進攻、張進德保送上壘後，比賽再度因雨暫停。
雨停再戰，富邦還是沒有得分；4局上，富邦蔣智賢打出二壘安打，輪到高國麟出擊時，雨勢轉大，不得不再次叫停。從開賽至4局上打了1個打者止，已經因雨干擾了4次。
雨勢說來就來，使得比賽打打停停，最倒眉的是富邦，都在富邦進攻時被迫停下來「冷靜」，攻勢始終熱不起來。
(中時 )
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