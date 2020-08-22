台大醫院金山分院為了讓孩子認識醫學知識，辦理第4屆「小小醫師體驗營」，由醫師、營養師、復健師利用趣味遊戲、互動教學的方式，帶領30名孩童深入了解醫護工作、學習對病友產生同理心，院方成功藉由體驗營達到寓教於樂的效果。

台大醫院希望協助北海岸社內學童認識醫護工作，了解健康與醫療知識，辦理「金健康-小小醫師體驗營」活動，吸引30名9到12歲孩童參加。

主辦單位設計多種活動，希望以遊戲方式提升孩子對醫療知識的興趣，包括「隱形人-身體來找碴」、「音速小子-分秒必爭」、「牠IT-科室參觀」、「1／2的魔法-起死回生」等。

台大醫院金山分院手術室主任醫師謝瑞洋表示，普通人很少機會能參觀手術室，因此他特別安排參觀手術室行程；參與活動的許同學說，這次很難得能穿起「手術服」踏進手術室，在醫師解說下，能夠身歷其境感受到一位醫師開刀時繁複的工作氛圍，這次的活動也讓自己對醫師的工作產生憧憬。

謝瑞洋指出，此次活動讓孩子學習到身體各部器官功能、認識醫療器材操作方式，實地學習哈姆立克基本急救技巧，最後更讓學童體驗身障者的日常生活，小朋友在活動後都表示未來會為身邊的身障者多想一些，提供幫助。

台大醫院指出，以往大部分社區活動都是以長者為主要對象，但這次他們改選擇國家未來的主人翁作為目標，盼他們在學習醫護知識時，也能對醫療產生興趣，未來都能盡一份心力幫助社會。

(中時 )