新北市汐止中興路與民族六街周邊有金龍國小、金龍市場，但人行道年久失修，不少學童、長者都有被絆倒經驗，新北市議員白珮茹要求市府改善；養工處會勘後在6月動工整修，斥資500萬重新鋪設2公里長人行道，希望提升居民生活環境，全案預計8月底完工。

金龍社區多條道路損毀嚴重，人行道還有多個變電箱，加上該處是許多民眾上班、上課、買菜必經之處，民眾憂心若哪天破碎的磁磚讓長者摔跤導致受傷那該怎麼辦，難道要等意外發生才來處理嗎。

金龍國小學生家長陳先生指出，家中孩童就曾在上學途中遭絆倒，所幸只有輕微擦傷，但心中很是憂心，若下次運氣不好撞到頭該怎麼辦。

白珮茹表示，該處每天早上除了學童外，還有很多上了年紀的長者來買菜，已經不只一次有人反應，希望他向新北市提案整修，今年5月終獲得正面回應。

白珮茹說，新北市答應把人行道外的機車格改為斜畫，多出來的空間能擴寬廊道，不只改善人行道路品質，地磚壓花也使得環境變得更為美觀。

新北市養工處指出，經研議後，決定趁暑假施工，將影響降至最低；工程單位6月進場翻修中興路與周圍的民族六街、康寧街307巷共2公里長的人行道，除了重新鋪設磁磚、拓寬人行道、移除變電箱，接下來還會重新補上圍牆的漆面，預計8月底能全部完工。

(中時 )