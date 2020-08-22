新北市土城品訓格言盃學生書法比賽邁入第10屆，主辦單位區公所於會場撥放10年來的活動照片，勾起大家的青春回憶；今年共有77件作品得獎並展出於土城藝文館，其中來自中山女中的張佑瑄已參賽5次，從小4比到高中畢業，她笑著說「書法已從競賽變成生活中不可或缺的一部分」。

張佑瑄表示，看著回顧照片突然好多回憶湧上心頭，才驚覺時間過得好快，在課業忙碌的高中生活中，當感到有壓力或煩悶時，寫書法總能讓自己平靜下來，在不知不覺中，書法已經從競賽，成為生活中不可或缺的一部分。而在學習書法的路上，很感謝在樂利國小時有引領、教導自己的方朱寶老師！從國小4年級開始參加比賽，一轉眼已經高三了，這次也是最後一次參加，今天彷彿是參加畢業典禮一樣，既開心獲獎又有點小感傷。

而這次榮獲高中職組第一名的鄭登元同學則是比賽的常勝軍，參賽7次共累計獲得3次第一名的佳績，多年來的進步有目共睹，評審委員陳豐澤表示，「作品中用筆靈活，通篇一氣呵成，筆畫凝練，挺拔勁健，質樸飽滿，充份把握褚河南細勁遒婉線條與清遠蕭散的風格，此次競賽脫穎掄元，可謂實至名歸!」

新北市土城區長陳國欽表示，公所不受新冠肺炎疫情影響，克服了場地租借的困難，如期的舉辦了第十年採現場書寫的書法比賽。本次從140位參者的作品中，評選出77件作品，同時邀集擔任評審的李日興、曹靜琍、陳豐澤、高駿華、余鵬鴻等5位老師的作品共襄盛舉於土城藝文館展出，同時欣逢本比賽開辦10週年，特別將10年來的活動照片整理出來，感謝今天大家參加頒獎典禮，一起透過照片串聯，共同追憶那段一起寫書法的日子。

本次書法比賽得獎名單如下：國小低年級組第一名林宥恩，國小中年級組第一名何耀軒，國小高年級組第一名趙凌涵，國中組第一名蕭奕衡，高中職組第一名鄭登元，其餘獲獎名單請參考本所網站或臉書粉絲專頁查詢。

社會人文課表示，得獎作品展覽即日起至9月6日止，於土城藝文館展出，參觀時間為每週二至週日上午9時至下午5時，每週一為休館日及8月27日不開放，歡迎大家來參觀欣賞學生的作品。

資料詳洽：

新北市土城區公所社會人文課 蔡綿勤 電話：(02)22732000分機751

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