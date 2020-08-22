（金門建功嶼夕照美景。圖／金門縣府提供）

暑假檔期國旅湧現熱潮，離島之一的金門也是不少人出遊的首選。金門出身的國民黨立委陳玉珍，今(22)日也接受媒體訪問，並向大家介紹金門的必玩必吃，甚至還曝光她私藏的口袋名單。

今年受疫情影響，因邊境管制未解，國人無法出國旅遊，為了搶國旅商機，業者紛紛祭出優惠，加上現在「偽出國」的行程正夯，金門縣府也推出「三天二夜機＋酒金門自由行」套裝，希望幫金門拚觀光。

身為在地人的立委陳玉珍，22日接受媒體訪問時，秀出私房景點的「口袋名單」，告訴大家到了金門之後，該去哪些地方衝一波。

《三立新聞》報導，陳玉珍表示，金門有很多具戰地史蹟特色的景點，比如小金門的沙溪堡，在經過整理後，從軍事設施變身為熱門私房景點，站在這裡還可以隔海眺望對岸的廈門。陳玉珍說，這邊的風景，是在台灣本島體驗不到的。

沙溪堡位置特殊，可眺望大膽、二膽、檳榔嶼及廈門，在軍事上更曾肩負重要責任，隨著駐軍的裁撤，經過重新整建後，成為金門的熱門景點。(翻攝自金門觀光旅遊網)

陳玉珍還分享其他不能錯過的好去處，像是「獅山砲陣地」，這邊除了可以看大砲，每天還有砲操表演；另外還有「翟山坑道」，這裡和以前許多金門的坑道一樣，是由人工開鑿而成，裡面的氣勢十分磅礡。最後，陳玉珍希望大家可以多到金門走走看看，體驗更多金門的好風景。

獅山砲陣地是現存唯一的坑道式榴彈砲陣地，這邊每周除週四外，每天都有定時砲操表演。(翻攝自金門觀光旅遊網)

翟山坑道，是在八二三砲戰期間，動員無數人力、用五年的時間，以人力辛苦鑿成。(翻攝自金門觀光旅遊網)

(中時新聞網)