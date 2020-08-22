台北市副市長蔡炳坤（前排中）與第22屆台北文學獎所有得主合照。（許文貞攝）

「繭居族」常引起負面聯想，但對作家廖瞇而言，她卻很想知道，自己在家繭居的弟弟「滌」，究竟因為什麼原因成為一個無法面對社會的人？她在台北文學獎年金支持下，完成《滌這個不正常的人》一書，坦然描寫自己回到原生家庭，重新了解滌，以及與家人溝通的過程。四月出版至今已經第三刷，不只獲得熱烈迴響，更通過決審，獲得第20屆台北文學獎文學年金。

在22日的第22屆台北文學獎頒獎典禮中，廖瞇回憶，兩年前入圍第20屆台北文學年金時，她坐在典禮現場，卻想到弟弟，「滌一個人在房間裡，我卻在這邊，因為書寫他的故事而接受頒獎。我心情很複雜，甚至覺得有一點慚愧。」但經過一年多，她逐漸理解弟弟行為背後的原因，「我漸漸不再擔心他。後來他看了我的書寫，也很認同。我不再覺得寫他的故事是一件不對的事。」

廖瞇的37歲弟弟滌，自從大學畢業，當兵退訓、退役後，人生彷彿一步步退守。如今足不出戶，待在自己的房間中，不願與外界接觸，更無法與家人溝通。然而隨著廖瞇逐漸了解弟弟，她從一開始「理智上知道要跟滌說話，但情緒上、心情上都不想」，到後來每次回家都會和弟弟、媽媽對話，透過對話與書寫，彷彿在做心理諮商，更感受到彼此關係的改變。

書出版後，廖瞇舉辦多場講座，也獲得許多迴響。她表示，有朋友回饋，一開始回家也是充滿壓力，後來也逐漸願意面對自己過去不想面對的家庭關係，「順其自然，如果想要跟家人對話，可以試試看，如果願意先開始這一步，可能會發現沒有想像中的困難。但如果還是很難，也沒有關係，關係是長久的。」

第22屆台北文學獎小說首獎由余廸麟以《客觀結構式臨床測驗》獲獎。余廸麟是亞東醫院住院醫師，受到夏目漱石《少爺》啟發，從高中開始創作。他表示，以往想到醫療小說，可能是寫醫界的鬥爭、勾心鬥角，但還有沒有其他可能？「正好2012年起的醫學生，在畢業前都要通過『客觀結構式臨床測驗』，可說是我們這一輩醫學生的畢業儀式和共同記憶，因此我想以這個測驗來寫屬於現代的醫療小說。」

(中時 )