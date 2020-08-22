台南勞工局22日與佳里奇美醫院辦理「長期照護產業參訪活動」，讓有意轉職求職民眾對長照相關產業有更進一層認識。（台南勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

台南勞工局為協助對長期照護產業有興趣的求、轉職者，讓他們了解長期照顧產業、職場生態及相關就業權益，做好求職前的準備，22日與佳里奇美醫院辦理「長期照護產業參訪活動」，約有40名民眾參與。

活動由佳里奇美醫院督導黃玉惠針對長照產業趨勢、勞動供需生態、相關資源解說，帶領學員實地參訪醫院慢性呼吸照護病房，透過她自身的實務經驗跟學員分享，讓學員對長照相關產業有更進一層認識。

黃玉惠說，照顧服務員不僅工作繁重，而且主要是在處理「人」的問題，尤其是面對長期臥床的老人或身心障礙者時，除了必須具備專業的護理及保健知識，還有良好的情緒控制能力及耐心，對工作擁有熱忱，才是能夠長久待在長照產業最重要的關鍵。

勞工局局長王鑫基表示，今年「長期照護產業參訪活動」新增體驗課程，透過翻身拍背、急救演練等實際操作及觀摩，讓學員親自學習照顧工作者須具備那些專業知識、技能等，同時也感受照服工作所需具備的工作態度與服務熱忱，以協助學員日後能投入長照工作，成為長照產業生力軍。

勞工局職訓就服中心主任梁偉玲表示，今年勞工局預計辦理35班次照顧服務員訓練，截至7月31日已開辦24班，將培訓逾千人投入高齡長照相關產業，有興趣民眾可上台南市政府勞工局職訓就服中心網站https://www. job.tainan.gov.tw查詢或洽(06)6330820。

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