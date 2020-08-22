合理規律的性生活對於夫妻之間的感情升溫是有益的。耳鼻喉科醫師陳亮宇近日分享一起案例，一對夫妻結婚1年多感情便開始走下坡，原來是因為行房不順，無論老婆如何出招，老公一樣倒頭就睡。夫妻一同就醫後才驚覺，全是因老公罹患了「嚴重睡眠呼吸中止症」惹的禍。

陳亮宇在節目《醫師好辣》上分享一起案例，一對年輕夫妻，老公是青年實業家，需要長期應酬，導致喝酒抽菸樣樣來。就在結婚一年多後，日子卻起了變化讓婚姻出現危機，老婆發現老公開始對自己「性趣缺缺」於是他想盡辦法吸引老公目光，嘗試買情趣內衣以及煮海鮮大餐等方式，沒想到老公還是倒頭就睡。10次中成功的2次，也都在2分鐘內草草結束，這也讓老婆相當不滿，夫妻倆也為此爭吵不休。

於是夫妻倆協議一同去看睡眠科，檢查結果出爐，老婆一切正常，反而是老公罹患了嚴重睡眠呼吸中止症，導致晚上睡覺時每小時會停止40~60次的呼吸，氧氣濃度最低掉到50幾%(正常人100%)，這嚴重的情況會造成身體缺氧，也會影響男性興奮的表現，因為身體一氧化氮生成被阻隔，濃度下降時男性的持久度及硬度也會連帶影響。陳亮宇更幽默的說，這也造成「枕頭比老婆還誘人的情況。」

陳亮宇建議該病患做微創手術，也需配合減重，之後再做口腔止鼾運動。該病患也順利從重度睡眠中止症降到輕度，夫妻之間的感情也逐漸回溫。此外，泌尿科醫師張美玉也提醒，性功能勃起障礙是很多疾病的前兆，例如高血壓、糖尿病或是高膽固醇等等，呼籲民眾要多加留意自身身體狀況。

夫妻關係走下坡，竟跟這病有關係！(影片來源/醫師好辣Youtube官方頻道)

(中時新聞網)