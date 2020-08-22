韓走了高雄淹?雨炸南台灣 燕巢.大社「道路」成黃河

沒有韓國瑜的高雄，居然「走鐘」，淹水的高雄又回來了！受颱風巴威的外圍環流影響，高雄下起大雷雨，以致樹德科技大學校園門口淹成河，還有車輛在半路拋錨，動彈不得。在地人不禁怨嘆：淹20年了！

高雄市今天下午強降雨，造成燕巢區台22線樹德科技大學前整條橫山路，因為排水不及，積水約半個輪胎高，就像一條大河。行經車輛紛紛繞行，但還是有車輛在半路拋錨，動彈不得。道路兩旁的店家門前積水達10餘公分，只好趕裝擋水板，有的店家乾脆不做生意了。

在樹德科大這一帶因地勢低窪，只要時雨量超過60毫米，側溝排水能力不足，就會出現淹水現象。

有在地人在臉書社團「燕巢人大小事」分享影片，網友看到淹成河的場景，紛紛說，「沒事積水而已。」、「又來了！唉」、「很多車子拋錨，小孩子差點被沖走！」、「印象中，小時候開始挖山蓋學校，就開始淹了，淹20多年了...。」、「希望燕巢逢雨必淹水的路段能被相關單位看到，樹德科大前學生多，卡車也多，很危險」、「連下4個多小時的暴雨。」、「我們店又要玩水了。」、「每當下大雨傾盆時，這路段就簡直讓人經過頭疼~」。

(中時新聞網)