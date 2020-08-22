樂天女孩團員羚小鹿（楚知嫣）首發單曲「女皇作風」，22日首度在桃園球場開打前獻舞演唱，勁歌熱舞的表演獲得現場球迷粉絲的掌聲。（陳麒全攝）

樂天女孩團員羚小鹿（楚知嫣）首發單曲「女皇作風」，22日首度在桃園球場開打前獻舞演唱，勁歌熱舞的表演獲得現場球迷粉絲的掌聲。（陳麒全攝）

樂天女孩團員羚小鹿（楚知嫣）首發單曲「女皇作風」，22日首度在桃園球場開打前獻舞演唱，勁歌熱舞的表演獲得現場球迷粉絲的掌聲。（陳麒全攝）

樂天女孩團員羚小鹿（楚知嫣）首發單曲「女皇作風」，22日首度在桃園球場開打前獻舞演唱，勁歌熱舞的表演獲得現場球迷粉絲的掌聲。（陳麒全攝）

樂天女孩團員羚小鹿（楚知嫣）首發單曲「女皇作風」，22日首度在桃園球場開打前獻舞演唱，勁歌熱舞的表演獲得現場球迷粉絲的掌聲。（陳麒全攝）

樂天女孩團員羚小鹿（楚知嫣）首發單曲「女皇作風」，22日首度在桃園球場開打前獻舞演唱，勁歌熱舞的表演獲得現場球迷粉絲的掌聲。（陳麒全攝）

樂天女孩團員羚小鹿（楚知嫣）首發單曲「女皇作風」，22日首度在桃園球場開打前獻舞演唱，勁歌熱舞的表演獲得現場球迷粉絲的掌聲。（陳麒全攝）

樂天女孩團員羚小鹿（楚知嫣）首發單曲「女皇作風」，22日首度在桃園球場開打前獻舞演唱，勁歌熱舞的表演獲得現場球迷粉絲的掌聲。（陳麒全攝）

樂天女孩團員羚小鹿（楚知嫣）首發單曲「女皇作風」，22日首度在桃園球場開打前獻舞演唱，勁歌熱舞的表演獲得現場球迷粉絲的掌聲。（陳麒全攝）

對於從啦啦隊員變成歌手，羚小鹿說，在樂天女孩時，有其他的團員可以COVER，而今天是歌手身份演出時，就是自己獨挑大樑，各有不同的壓力，但兩者都是自己的最愛。（陳麒全攝）

對於從啦啦隊員變成歌手，羚小鹿說，在樂天女孩時，有其他的團員可以COVER，而今天是歌手身份演出時，就是自己獨挑大樑，各有不同的壓力，但兩者都是自己的最愛。（陳麒全攝）

對於從啦啦隊員變成歌手，羚小鹿說，在樂天女孩時，有其他的團員可以COVER，而今天是歌手身份演出時，就是自己獨挑大樑，各有不同的壓力，但兩者都是自己的最愛。（陳麒全攝）

對於從啦啦隊員變成歌手，羚小鹿說，在樂天女孩時，有其他的團員可以COVER，而今天是歌手身份演出時，就是自己獨挑大樑，各有不同的壓力，但兩者都是自己的最愛。（陳麒全攝）

對於從啦啦隊員變成歌手，羚小鹿說，在樂天女孩時，有其他的團員可以COVER，而今天是歌手身份演出時，就是自己獨挑大樑，各有不同的壓力，但兩者都是自己的最愛。（陳麒全攝）

對於從啦啦隊員變成歌手，羚小鹿說，在樂天女孩時，有其他的團員可以COVER，而今天是歌手身份演出時，就是自己獨挑大樑，各有不同的壓力，但兩者都是自己的最愛。（陳麒全攝）

樂天女孩團員羚小鹿（楚知嫣）首發單曲「女皇作風」，22日首度在桃園球場開打前獻舞演唱，勁歌熱舞的表演獲得現場球迷粉絲的掌聲，羚小鹿演出後受訪時表示，原本還害怕遇到颱風天無法演出，最後能夠順利在球場表演，好像作夢一樣。

羚小鹿表示，這支單曲「女皇作風」從構思到完成作品，籌備了將近一年的時間，這也是自己第一次參與制作的個人作品，整個過程雖然很辛苦，但是相當值得，也在制作的過程中，學習到許多寶貴的經驗。

羚小鹿也打趣的說，自己好像和狂風暴雨特別有緣，因為在拍攝這支單曲的MV時，也是狂風暴雨的日子，昨日聽到有颱風的消息，心想「不會吧！」，還好今天老天爺有賞臉，在表演時只有下毛毛雨。不過心裡老早打定主意，下雨也照樣要表演。

她說，這次是「女皇作風」單曲第一次公開演出，真的很高興能在自己的家全猿主場演出，也感謝球團給我這個機會，這是我一輩子不會忘記的事，非常值得紀念，也不會忘記這一天，好像在作夢一樣，有種夢想成真的感動。

對於從啦啦隊員變成歌手，羚小鹿說，在樂天女孩時，有其他的團員可以COVER，而今天是歌手身份演出時，就是自己獨挑大樑，各有不同的壓力，但兩者都是自己的最愛。

媒體問到何時要推出整張專輯，羚小鹿笑著說，如果樂天女孩們每個人都出一首歌，整張專輯可能比較快，如果是我自己的，大家會等太久，但是我也會再加油，期待馬上可以再推出新作品。

(中時 )