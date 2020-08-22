彰化一名人妻，與老公結婚15年並育有3女，老公事業發展相當不錯，月收入大約20萬，人妻平常不用工作，過著看似令人羨慕的貴婦生活，人妻卻不甘寂寞，劈腿月入大約2萬元的小王，甚至主動坦承與小王兩周就發生14次關係，讓老公非常崩潰，決定向兩人提告。

人夫出庭時表示，兩人結婚15年，婚後妻子不曾外出工作，而自己為了讓妻子、女兒過上好生活，認真學習一技之長，期間開了一間不鏽鋼拋光工廠，月入大約20多萬，名下還有4 筆不動產，一家人生活算是優渥，但妻子在今年3月開始不對勁，出門行蹤也很可疑，3月29日更是提出回娘家的要求。

雖然人夫感覺事有蹊蹺，但基於信任沒有多問，2周後妻子返家，主動承認這2周並非回娘家，而是與小王同居，期間啪啪多達14次，人夫得知真相無法接受，不僅因此罹患憂鬱症，還多次想了結自己；另外，人夫的妹妹看不過去，在網路PO文指責小王，卻被騷擾恐嚇，人夫才決定對2人提告求償。

法官審理此案時，認為人妻與小王知道此行為已侵害配偶權，卻仍繼續交往、發生14次關係，導致人夫精神痛苦，顯然違背善良風俗；同時還騷擾恐嚇人夫妹妹，審酌小王月收，以及人夫承受的傷害程度，判2人必須連帶賠償人夫80萬元，全案還可上訴。

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