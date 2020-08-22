暑假期間，許多家長會帶著孩子到親水公園戲水消暑，不過由於園區內經常人滿為患，水質不一定乾淨，日前就有1名男童在遊玩後的2周發現下體長出1顆不明物體，由於部位特殊，家長決定盡快就醫，檢查後確診是罹患菜花。中醫師黃慶雲表示，雖然菜花發作初期不痛不癢，但一定要盡早醫治，所幸該名家長警覺性高，配合治療很快就能痊癒，建議確診後最好將個人貼身衣物與家中成員分開清洗，以免交叉感染。

菜花常長在生殖器及肛門周圍，長在男性生殖器上通常比較好觀察到，如果長在肛門附近，或是女性陰道內側，就難以察覺。且位於肛門的菜花導致出血，常被誤認為是痔瘡而延誤治療時機。

由於菜花被視為隱疾，常被外界掛上「生活不檢點」的標籤，患者往往忌諱就醫，寧願尋求偏方療法。加上菜花傳染力強，若沒有及時正確治療，易導致病灶擴散，甚至經性行為傳染給另一半，或間接傳染給共同生活的家人。

黃慶雲指出，西醫以雷射、電燒或二氧化氮冷凍、化學藥膏等方式來去除表皮突出的肉芽，其實只是暫時止住外部生長，一旦患者抵抗力下降，病毒又會伺機復發。由於電燒、冷凍治療本身就會破壞皮膚組織，留下的傷口不易修復，加上陰部是容易藏汙納垢、滋生細菌的地方，長在皮下、肉眼看不出來的肉芽根本清不掉，數周後可能會再冒出。

中醫治療菜花，主要透過內服金銀花散，以產生排毒、解毒、消疣等功能，提昇細胞免疫力，再加上外抹蒲公英、冇骨消的萃取液，能加速菜花病源體自然脫落，內服外用同時兼顧解毒及提昇抵抗力，將復發機率大幅降低，達到完整去除病源的目標。

夏天是水上活動的旺季，如室內外游泳池、海水浴場、溫泉SPA會館等環境潮溼，更是病菌孳生的溫床。出入這類場所時若不慎接觸到菜花患者的分泌物（HPV病毒），或與患者共用毛巾、器具、設備等，很容易遭到間接傳染。因此，民眾一旦在私密處發現異常肉芽，應盡速就醫檢查，切勿拖延。

黃慶雲提醒，菜花治癒速度因人而異，透過中醫治療可同時調理體質，積極配合規律生活作息，越快治癒。建議治療期間應禁慾，且注意個人衛生，保持睡眠充足與適當運動，避免辛辣食物，有菸酒習慣者最好戒除，才能早日康復。

※本文由《NOW健康》授權報導，未經同意禁止轉載。

(中時新聞網)