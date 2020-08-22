台南市教育產業工會、台南市教師會今天晚間辦理「台南市109年度 SUPER 教師獎頒獎」，以音樂饗宴獻給得獎者及與會來賓，肯定並感謝教師們多年來為教育的付出與奉獻。

台南市教育產業工會每年辦理SUPER教師甄選，為台南市甄選符合SUPER精神的教師，首獎得主在教學、班級經營、課程研發、親師互動、社會影響力等方面深獲評審肯定，實至名歸。

今年共5位教師獲台南市首獎，分別是國小組：子龍國小王自強、和順國小謝佩靜；國中組：和順國中林信廷；高中職組：新營高中卓毓婷老師；大專組：南臺科技大學鄭淑真。

王自強老師是學校團隊靈魂人物，將各項活動與教學整合，讓學生的學習全面而完整，「不能只有活動，更要跟課程連結」，是學校教師的標竿與典範。謝佩靜老師能量足、創意多，常用正向話語鼓勵孩子，教育理念是No Child Left Behind，拔尖扶弱，幫每個孩子找出適合的學習方法，讓孩子不在學習路上折翼。

林信廷老師自編理化教材，包合講義、作業、3D動畫與上課投影片，行動學習設計特色課程，榮獲多項全國大獎，他開啟自造生活變身Maker，研發空汙系列課程，與成大合作STREAM PBL課程，更跨海前往雅加達台灣學校，協助推動新課綱，也赴美取經，深入瞭解STEAM教學，與其他領域老師共備開發優質課程。

卓毓婷老師在升學主義掛帥下，讓學生發表、理解文意，利用課後為每位孩子分析人生規畫。鄭淑真老師以問題啟發式教學，引導學生學習，也擔任弱勢學生免費課程協會理事長，協助弱勢兒童補救教學，進一步影響不同習階段學生，成為SUPER教師，實至名歸。

台南市教育產業工會理事長侯俊良表示，今年初新冠肺炎爆發，第一線基層教師除專業教學，更配合政府投入現場防疫，也積極投入線上教學建制與指導學生運用線上學習系統，每位老師充分展現Super精神，讓我們成為全世界唯一一個不受疫情而關閉學校的國家。

台南市長黃偉哲感謝工會每年辦理SUPER教師甄選活動，為台南市發掘優秀教師，提供優秀教師發光發熱的舞台，也為教育無悔付出，成為學生的啟蒙者。

(中時 )