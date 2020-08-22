「少龍」徐浩城6月遭警方查出假藉宗教詐財，並自組「仙女班」招收處女信徒，並於6月遭羈押禁見。此外他狼爪遍及仙女班信徒，受害者紛紛出面指認曾被其性侵；檢調為釐清此部分，於14日申請延押2個月獲准。日前一代信徒出面指控，少龍曾三度性侵某位女信徒至懷孕，女信徒承受不了便跳樓自盡，1屍2命。

據《鏡週刊》報導指出，陳姓男子為一代信徒，1993年時他想尋求生命的真諦，偶然遇上徐浩城，雖不認同其靈修的理念，但認同他所宣揚的自我約束，他便一路痴心跟隨，未料竟是一步錯，步步錯。

他悲痛表示，當時徐浩城貧苦，他貢獻出許多私人財產替師父買車與蓋道場，前後加上幫別人付的，細數金額竟超過千萬。此外他更形容在道場的生活如同當兵，壓力極大並有多項不成文的奇怪規定；而全心投入宗教信仰時疏忽經營家庭，妻子也要求離婚。而神奇的是，他不管遇上多難度過的困境，徐浩城都有話術能謊騙他。

陳男更爆，他事後才知道在1998年時，徐浩城在台北道場性侵一位女信徒，三度性侵導致其懷孕，女信徒無法承受遭遇這樣的事情，留下簡單的遺書後跳樓結束生命，1屍2命。女信徒留下的遺書內提及，師父對她提出了性要求，她感到晴天霹靂，但又深知無法拒絕，因為會影響到全家人靈修的機會；信內滿是女信徒對師母的道歉與她所遇到的困境，令人心痛至極。

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