真善美社會福利基金會22日舉辦第二屆智青籃球賽「球來就打」，邀集台啤球星黃聰翰、黃鎮、李啟瑋、陳昱翰站台擔任志工，從熱身賽開始，一路陪同憨兒在球場上征戰，完成眾人的夢想。

患有腦性麻痺的的憨兒小軍，自小願望是奔馳在球場，享受打籃球的樂趣，6年前成立籃球社時，儘管數度報名中壢鬥牛三對三籃球賽，卻因資料不符無法參加，參與的憨兒們雖失望，仍不時努力練球，期待憨兒籃球賽的來臨。

比賽開始前，台啤球員先是氣勢威風進行熱身賽，滿足憨兒近距離看球賽的願望，30多位憨兒個個難掩興奮，投進一顆球便尖叫連連。緊接著就是三對三鬥牛賽，憨兒們與球員共同上場卻一點也不畏懼，運球、投籃、轉身動作絕不馬虎。

第二次擔任志工的球員黃聰翰賽後大讚，「憨兒們打球的功夫比起去年進步不少，真的很棒」。

真善美社會福利基金會附設希望家園主任鍾淑真指出，家園提供休閒服務，幫助憨兒們培養興趣，如打籃球能建立自信、與社會融合。雖然每人障別程度不同，但基金會力求協助憨兒找到自信與理解生命的價值。

(中時 )