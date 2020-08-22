燒臘店大放送，提供自助吧還有甜湯、飲料讓民眾吃到爽 (圖／爆廢公社公開版)

燒臘店便宜出餐快，是不少外食族首選。一名網友日前到燒臘店用餐，發現店內便當65元起跳，不僅如此，店家更是直接霸氣提供「自助吧」，供客人免費吃到飽，照片曝光後網友暴動求店名，直呼要用新台幣下架店家。

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》PO出照片，表示自己沒見過這麼佛心的燒臘店，不論是油雞、豬腳、白鯧魚還是滷排骨便當均一價65元，店家更直接霸氣擺出「自助吧」，上面有薯條、炒麵、鴨脖子、馬鈴薯球，還提供了紅茶、甜湯與熱湯，全都是吃到飽，加上原本便當的主菜與配菜，等同於7菜、1湯與2飲吃到飽只要65元。

該家燒臘店便當最便宜65起跳，等於花65元就能吃到飽，引發網友暴動 (圖／爆廢公社公開版)

網友看到也驚呼：「史上最扯燒臘」、「原來燒臘店也有buffet」、「便當店也有吃到飽XD」、「求店名」、「這老闆也太佛心了」、「地址殺出來，我要吃爆他」、「可惡的店家，讓我來吃垮他們」、「已經準備好鈔票教訓老闆了」，更有內行人一看就知道：「這家在三重」、「文化北路3號那家」、「吃過一次，之後變常客」。

(中時新聞網)