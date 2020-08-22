血清抗體的是調查健康的人有沒有抗體。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真），

彰化縣率全國之先舉辦萬人血清抗體篩檢，25日將如期舉辦期中報告，葉彥伯再度解釋，病毒篩檢和血清抗體的檢測完全是不同的兩個計畫，一個是找病人，一個是調查健康的人有沒有抗體，這次血清抗體是學術研究，「結果可能蠻能印證中央指揮防疫政策成功」。

爆發這次採檢爭議，不少人認為牽涉到很多人混淆了病毒檢測跟血清抗體的檢測，聽到會出現陽性就先恐慌了。

葉彥伯表示，現在全國各縣市在防疫發現病人有疑似症狀，採檢的PCR，是找病人，就是驗鼻咽或喉嚨有沒有病毒，是病毒的核酸檢測，驗出病毒，就是有感染到，可能具傳染性。

血清抗體則是回溯去看從前2、3月的時候，有些人有發病，有些人沒有發病，約在100天之後，是否產生抗體，所以檢測的，都是健康的人，已經不具傳染性了，與發現病人是完全沒有關係。

葉彥伯也舉例說明，就跟我們打疫苗是一樣的，譬如打疫苗後，過了一段時間之後，想知道有沒有抗體，就抽血來驗驗看，是不是有產生保護效果了，這跟病毒核酸檢測是完全完全沒有關聯的。

葉彥伯表示，兩種採解是不同方法，極特殊的個案，如比利時工程師和磐石軍艦染疫等，才會兩者都去採檢。

葉彥伯強調，血清抗體是學術的研究計畫，彰化縣衛生局只是配合調查，試劑由台大提供，衛生所提供採檢時需要的人力。

(中時 )