影片中疑似拍到台灣籍漁船，最後檢警調查，排除涉案。（取自Youtube／袁庭堯高雄傳真）

黑人男子遭擊斃後，船上外籍船員還開心合照。（取自Youtube／袁庭堯高雄傳真）

網路上流傳一段黑人在海上載浮載沉、遭包圍漁船用槍狙殺的殘忍影片。影片中不時傳出中文對話，還有台灣籍漁船字樣，受到國際關注。高雄檢警22日在高雄港逮捕涉有重嫌的大陸籍汪姓船長，依殺人罪裁定羈押，全案正深入調查。

高雄地院指出，汪姓船長涉犯殺人犯罪嫌疑重大，且在台無固定住所，有逃亡之虞，裁定羈押。

Youtube頻道上一段2014年8月上傳、標題為「斐濟船員遭槍殺？這影片是真的還假的？」的影片，畫面疑似透過手機拍攝，拍攝者不斷發出嘻笑聲。影片中3位皮膚黝黑的男子在海中緊抓著殘破的小艇，周圍數艘圍觀的船隻非但沒有伸出援手，還疑似有人持槍，以狙擊的方式將3名男子依序擊斃。畫面清楚可見，屍體在鮮血染紅的海水中漂浮，相當殘忍。

驚人的是，畫面還錄到其中一艘圍觀的船隻，船側竟漆有「安全第一」、「春億217號」字樣。影片中不時還傳出「沒有看到啊、他跳過來啊」的中文嘻笑聲，也有人以中文怒斥「前面在拍什麼！退下退下！」的斥責聲。

網友分析，一開始聽到越南話在數海上的人數，研判海上應該至少有3人被擊斃。也有網友說，被擊斃的是索馬利亞海盜，影片中各國船隻都有嫌疑。

該案經國際刑警調查，轉交台灣檢警接手調查。檢警調查後發現，春億217號漁船非涉案船隻，下令槍殺黑人男子的，是一旁圍觀的船隻、大陸籍汪姓船長。當時由亞洲船員持手機拍攝影片，最後手機遺落在計程車上，被一名學生撿拾後才外流。

高雄地檢署2017年正式對汪姓船長發布通緝，汪姓船長22日上午8點乘賽席爾共和國籍漁船進入高雄港運補時當場遭逮。汪姓船長表示，當時遭受海盜包圍，船公司擔心被劫下令開槍嚇阻，他才叫船員開槍擊斃海盜。

(中時 )