5566在22日於高雄巨蛋舉辦「Since 5566 高雄巨蛋演唱會」，出道近20年的他們，首度在港都火熱開唱，王仁甫特地邀來14歲女兒樂樂同台尬舞，引起尖叫，樂樂昨一身七彩亮片勁裝，與王仁甫現場對跳韓國團體BTS〈idol〉，絲毫不羞澀，大展舞台魅力，坐在台下應援的季芹感動淚崩。

王仁甫大讚樂樂：「妳好棒！」孫協志直呼：「天阿，小女孩長大了，跳得真好。」並笑虧王仁甫氣喘吁吁，「樂樂跳得比爸爸好，爸爸喘成這樣，年紀還是有差。」樂樂開心向全場觀眾打招呼，表示原本在後台很緊張，一上台後就很開心、興奮，孫協志直誇樂樂果然有繼承王仁甫、季芹的演藝天份，很有大將之風。

王仁甫直問樂樂：「跟爸爸一起表演，很開心吧？」豈料樂樂猶豫5秒鐘，笑說：「說實在滿開心的。」並感謝媽媽、爸爸等家人的支持，「謝謝媽媽，不管很忙很累都抽出時間陪我排練，謝謝爸爸，讓我來到很多人夢想的舞台。」

此外，5566昨除了一連熱唱經典〈我難過〉、〈傳說〉、〈風雲變色〉等，為了高雄歌迷，特地做新的曲目安排，特別向同時前後期的偶像團體致敬，包括F4、Energy、S.H.E、F.I.R.等，嗨唱〈流星雨〉、〈Lydia〉、〈Super Star〉及〈放手〉，全場大合唱，孫協志笑表示當年好多團體既是競爭者又是朋友，能在舞台上唱大家的歌，一定能勾起歌迷當年很多的回憶。

5566在高雄巨蛋開唱，在台上賣力勁歌熱舞。（華貴娛樂提供）

(中時 )