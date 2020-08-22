李芷婷推出首張創作專輯《美麗舊世界》，22日舉辦首場預購簽唱會，昨無奈遇到颱風外圍環流，下起滂沱大雨，依舊不減粉絲熱情，賣力應援，她表示碰到下大雨，代表遇水則發，心情不受影響。謝和弦到場支持，低調隱藏在歌迷群中為她打氣，引起騷動。

謝和弦自稱是李芷婷頭號粉絲，特地拿著海報討簽名，謝和弦正籌備新專輯，力邀李芷婷對唱主打歌，李芷婷又驚又喜，立刻一口答應，謝和弦還提到是抱著報恩的心來力挺，因為他去年呼麻被逮後，去勒戒反省，導致原定校園演出無法出席，很感謝當時臨陣救援的李芷婷，他打趣形容自己是貓的報恩。

李芷婷很感謝謝和弦的欣賞，不過2人沒私交，僅在活動上碰面，她說：「他是前輩、偶像，我們00後的小孩，真的聽他的歌長大的。」她已單身2年，被問謝和弦是喜歡類型？她開玩笑打槍：「我的菜是J.Sheon，近期不會改變，我很始終如一。」

下周二是七夕情人節，李芷婷表示當天工作中度過，笑說：「反正也沒人跟我過。」她憶起國小曾被同班男生從口袋拿出一張紙條來告白，直白寫著，「李芷婷我喜歡你！」，她說：「是從練習簿上面撕下來的紙，我第一次體會什麼叫做尷尬，那是我第一次被告白。」並表示那張紙如今還被她收在台中老家的抽屜。

(中時 )