五月天領軍的「超犀利趴11」，22日起一連兩天在台北小巨蛋登場，首日由老王樂隊打頭陣、告五人、宇宙人、茄子蛋、劉若英、獅子LION接力演出，報復性狂歡7小時。五月天壓軸飆嗓，不但與鋼琴家郎朗透過雲端合作〈生命有一種絕對〉，茄子蛋還亂入合唱，劃下精彩句點。

阿信先問候全場「上次演唱會好像是上個世紀了，謝謝你們來，今天可以大聲的唱，但不要脫口罩，雖然聲音有點悶住，熱情一樣傳到我的心中」。石頭嘴甜說，歌迷是氧氣，要來吸收氧氣，但怪獸聽成「陽氣」，石頭回嗆：「你要幫我人工呼吸嗎？」

五人半年沒演出，練肖話功力依舊，怪獸說「人群恐懼症都來了，怕人坐不滿、怕人不夠嗨」，全場瘋狂尖叫；瑪莎問全場「是來報復性的吼叫對不對？」冠佑質疑自己體力下降，而去游泳，卻游不到對岸，被嘲笑是「桌子的那種」（麻將），阿信還補刀笑他游兒童池。

茄子蛋亂入演唱〈I LOVE YOU 無望〉、〈麥來亂〉，阿信表示很喜歡他們的團名，笑說，五月天是老店需要新招牌，要茄子蛋幫忙取名字，茄子蛋不敢，阿信打趣笑說那就叫「榴槤奶」好了！而茄子蛋3度參加超犀利趴，最高興的是上次來的時候終於聽到五月天唱〈春嬌與志明〉。

五月天阿信與鋼琴家郎朗透過雲端跨界合作。（相信音樂提供）

五月天阿信與鋼琴家郎朗透過雲端跨界合作。（相信音樂提供）

茄子蛋演唱〈浪子回頭〉時，全場歌迷跟著大合唱。（粘耿豪攝）

蕭敬騰領軍獅子LION飆歌，熱力四射，震撼全場。（粘耿豪攝）

(中時 )