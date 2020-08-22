綠林慈善盃女子高球公開賽今（22）日在老淡水球場進行第3回合決賽，打完前2回合36洞，業餘選手安禾佑擁有領先6桿優勢。決賽過程中，安禾佑雖然遭遇亂流，但隨即回穩，最終以211桿（-5）拿下勝利，這也是她第二座職業賽冠軍。

旅日選手姚宣榆一度追得很緊，不過後9洞沒有再進帳，最後以217桿（+1）名列第2，但可獲冠軍獎金48萬6千元。長春邀請賽只打1回合，有3位選手同桿，比較成績後由黃璧洵獲得冠軍及5萬元獎金。

最後一組出發的安禾佑，前9洞35桿，成績-6，而前一組的姚宣榆手感極佳，前7洞抓5鳥，來勢洶洶，但第8洞吞下bogey，落後領先者4桿。轉場後戰況丕變，安禾佑第10、11洞接連吞下double bogey和bogey，此時姚宣榆僅落後2桿。不過安禾佑隨即回神，連續抓下birdie和eagle，也奠定勝利基礎，最後就以6桿勝差拿下冠軍，連續兩場賽事都獲勝。

安禾佑表示，老淡水球場不好打，且又是職業賽，能夠以這麼大的差距拿下冠軍，覺得很開心。不過相較之下，比賽過程能夠保持耐心，則是最大的收獲。她說今天第10洞下沙，而且是「荷包蛋」，後來吞下double bogey，下一洞又是bogey，但她始終保持平穩的心情。即便沿途不斷有人提醒她，姚宣榆就快追上來了，但她還是保持自己的節奏，打好每一洞，後來也得到不錯的結果。

綠林慈善盃冠軍由業餘選手安禾佑拿下。（TLPGA提供、鍾豐榮攝／廖德修台北傳真）

旅日球星姚宣榆最後的成續是第2名，但因安禾佑是業餘球員，由姚宣榆獲得冠軍獎金。她說贏得獎金固然很開心，但能在老淡水球場打出紅字也值得興奮，畢竟之前不曾在這個球場打過低於標準桿的成績。

她又說，前9洞打得順手，後9洞沒守住，當然是有點可惜，不過本周比賽場地是老淡水球場，本來就有難度，不論從成績或是內容來看，都還算不錯。

長春邀請賽共有14位選手參賽，包括TLPGA理事長劉依貞、日本高球名人堂成員涂阿玉。比賽結果黃璧洵、李玉惠和曾秀鳳成績相同，依據賽事規定比較成績後，由黃璧洵拿下冠軍。黃璧洵說參加這一場比賽，就像是參加同學會，老朋友好久不見，尤其是有幾位選手都住中南部，少有機會相聚，趁著這次比賽，大家見面敘舊，相當開心。完全沒有預期會拿冠軍，只能說運氣不錯。

TLPGA理事長劉依貞（中）和冠軍安禾佑（左）和長春賽冠軍黃璧洵（右）合照留念。（TLPGA提供、鍾豐榮攝／廖德修台北傳真）

贊助單位綠林興業董事長林果兒在頒獎典禮表示，賽事這幾天看到選手臉上露出的笑容，他深深覺得自己做對事情，內心有無比的喜悅，而這就是最大的幸福。另外，林果兒也感謝老天爺幫忙，讓賽事在風和日麗的天氣下完成，更重要的是，有心做一點慈善的事，就得到朋友力挺，善款從一百萬增加至170萬。他說這股正能量應該讓更多人知道，因此明年將會努力經營公司賺錢，繼續舉辦比賽。

TLPGA理事長劉依貞致辭時表示，感謝綠林林果兒董事長出錢出力舉辦比賽，讓老中青三代選手可以共聚一堂。此外，她說林董事長還有一顆慈悲的心，結合賽事與慈善，號召大家一起做公益，幫助弱勢團體，值得敬佩。她同時也感謝老淡水球場排除萬難，提供場地，讓選手盡情發揮。

老淡水球場會長紀文豪表示，辦比賽的人很多，但結合慈善並不多見，林果兒董事長不僅是一個成功的企業家，而且是難得的慈善家，同時更關心高球運動的發展，三個優點全部集中在他身上。他也幫所有人向林董喊話，希望明年繼續舉辦比賽。

頒獎典禮上，林果兒也頒發1萬元紅包給第二回合擊出一桿進洞的業餘選手宋有娟。而桃園市方舟啟智教養院、臺北市珠珠媽媽兒童教育關懷協會、台灣失智症協會，則分別獲贈39、44、85萬元善款。

此外，今天的賽事也將由博斯高球二台（MOD205）製作賽事精華，晚上11點播出。

(中時 )