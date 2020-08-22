日本共同社22日引據政府消息人士透露，關於為了防止新冠病毒傳染而實施的邊境口岸對策，日本政府基本決定最快本月內放寬針對外國留學生的入境限制，將從日本政府支付學費等的國費留學生開始允許入境，視狀況擴大至自費留學生。對於持有在留資格的外國人再次入境，擬最快9月全面解禁。

此前，日本政府優先放寬了商務相關人士出入境。與越南、泰國等16個國家和地區分別推進磋商，已部分恢復人員往來。今後將在日本的機場等處擴充PCR檢測能力，逐步擴大放寬對象。

留學生大多配合每年春季和秋季學期開學抵達日本。今年由於新冠疫情，從4月起成為拒絕入境對象的國家較多，無法赴日的留學生接連出現。

據報導，持有在留資格的外國人再次入境方面，目前允許入境的對象是在日本宣布拒絕入境前離境，之後無法返回的外國人。今後將改為全面解禁。

上述舉措均以入境時的新冠PCR檢測結果是陰性作為條件。日本政府要求入境後2周內在自己家中等地隔離，確認健康狀況有無異常。

(中時 )