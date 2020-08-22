魏碩成一軍生涯首次先發。

中信兄弟主場迎戰統一獅，派出魏碩成生涯初先發，主投5局僅失2分，表現相當不錯，而此戰兄弟火力在第7局大爆發，單局打了15人次、敲出11支安打，包含王勝偉代打3分炮在內，共打下11分，兄弟遙遙領先的情況下，統一獅8局下半還讓野手林靖凱上場投球，最後兄弟以19比3拿下勝利，終結對獅6連不勝。

此戰統一獅派出獅子謙先發，兄弟前3局都有攻勢，各攻下1分；而統一獅則是2局上半趁魏碩成控球不穩，2保送、1安打被攻佔滿壘情況下，對陳傑憲又丟保送，獅隊兵不血刃攻下1分；3局上半則被陳鏞基敲出安打再失1分。

魏碩成此戰表現不錯，主投5局僅被敲3支安打，有3次三振，不過控球還能再加強，有多達4次保送，失2分有1分自責分。

兄弟在5局下半將領先拉開，陳子豪敲出陽春炮、吳東融三壘打，此局再添2分；6局下半則是在攻佔滿壘後，靠著保送及對手失誤，再添3分，此時已8比2領先。

真正火力大爆發出現在7局下半，此局兄弟安打打不停，共敲出11支安打，其中代打的王勝偉敲出3分炮，是他本季首轟，獅隊用了王鏡銘、林航、江承峰才成功抓下3個出局數，其中林航僅投0.1局失6分、江辰峰0.2局失4分。

眼看分數拉開太多，前一天獅隊又使用了8名投手，因此8局下半決定在2人出局後，推出野手林靖凱「客串」投手，並順利讓吳東融敲出滾地球出局。林靖凱高中時期是二刀流，投球對他來說不算陌生，此戰最快球速來到142公里。

最後兄弟以19比3贏得此戰勝利，菜鳥魏碩成是兄弟去年選秀第2指名，生涯第2場出賽、生涯初先發就拿下勝投，也獲選為單場MVP，他賽後受訪時說，「心情非常緊張，但沒有多做特別的準備，每一位教練和學長們都叫我不要緊張，盡力就好。」也不忘對送上火力支援的隊友告白，「我很愛你們，謝謝！」

魏碩成提到希望自己控球能再加強，而生涯首次先發就拿下MVP，他希望將這個獎項送給他生涯最重要的3個女人，「第一個要給天上的媽媽，第二個要給從小疼我的外婆，最後要給最重要的姐姐。」說完後攝影機拍到在觀眾席的姐姐，眼眶含著開心的淚水。

(中時 )